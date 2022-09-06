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6 сентября, 11:00

В Минобороны рассказали о бегстве украинских военных в районе Зайцева

МО РФ: Бойцы 53-й мехбригады ВСУ дезертируют из-за больших потерь и отсутствия ротации

Солдаты Вооружённых сил Украины оставили позиции в районе посёлка Зайцево в Донецкой Народной Республике и покинули места боевых действий. Об этом в ходе брифинга Минобороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции", — рассказал он.

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 210 бойцов на Николаево-Криворожском направлении

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 210 бойцов на Николаево-Криворожском направлении

Ранее Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пункты дислокации трёх бригад ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Удары наносились артиллерией, ракетными войсками, а также силами ВКС России. Как уточнил представитель военного ведомства, поражены были как живая сила, так и военная техника противника.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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