В Минобороны рассказали о бегстве украинских военных в районе Зайцева
Конашенков: Бригада ВСУ отказалась выполнять задачи и покидает позиции под Зайцево в ДНР
Солдаты Вооружённых сил Украины оставили позиции в районе посёлка Зайцево в Донецкой Народной Республике и покинули места боевых действий. Об этом в ходе брифинга Минобороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции", — рассказал он.
Ранее Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пункты дислокации трёх бригад ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Удары наносились артиллерией, ракетными войсками, а также силами ВКС России. Как уточнил представитель военного ведомства, поражены были как живая сила, так и военная техника противника.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine