В Минобороны рассказали о бегстве украинских военных в районе Зайцева

Солдаты Вооружённых сил Украины оставили позиции в районе посёлка Зайцево в Донецкой Народной Республике и покинули места боевых действий. Об этом в ходе брифинга Минобороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции", — рассказал он.