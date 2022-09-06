Украинские военные за сутки трижды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он добавил, что в общей сложности ВСУ выпустили 20 снарядов по территории города Энергодара и станции.

"Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй — в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2", — сообщил представитель оборонного ведомства, отметив, что радиационная обстановка на станции остаётся в норме.

По словам Конашенкова, ВСУ вели обстрел с позиций в районе населённого пункта Марганец в Днепропетровской области. Он уточнил, что артиллерийские подразделения украинских военных были подавлены ответным огнём ВС РФ.