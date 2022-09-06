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Опубликовано 6 сентября 2022, 10:51

Российские военные за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25

Минобороны: ВКС России и средства ПВО сбили три украинских самолёта Су-25 в Николаевской области

Российские военные за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в Николаевской области. Удары по технике наносили истребители ВКС России и средства ПВО. Об успехах ВС РФ отчитались в Министерстве обороны.

"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 Воздушных сил Украины. Один Су-25 — в районе населённого пункта Снигирёвка и два — в районе Мирного в Николаевской области", — рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Помимо того, Вооружённые силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации трёх бригад ВСУ, для чего также применялись силы ВКС России. В результате была поражена как живая сила противника, так и военная техника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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