Российские военные за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25
Минобороны: ВКС России и средства ПВО сбили три украинских самолёта Су-25 в Николаевской области
Российские военные за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в Николаевской области. Удары по технике наносили истребители ВКС России и средства ПВО. Об успехах ВС РФ отчитались в Министерстве обороны.
"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 Воздушных сил Украины. Один Су-25 — в районе населённого пункта Снигирёвка и два — в районе Мирного в Николаевской области", — рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Помимо того, Вооружённые силы РФ нанесли удары по пунктам дислокации трёх бригад ВСУ, для чего также применялись силы ВКС России. В результате была поражена как живая сила противника, так и военная техника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ