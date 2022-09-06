Российские военные за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25

Российские военные за минувшие сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в Николаевской области. Удары по технике наносили истребители ВКС России и средства ПВО. Об успехах ВС РФ отчитались в Министерстве обороны.

"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 Воздушных сил Украины. Один Су-25 — в районе населённого пункта Снигирёвка и два — в районе Мирного в Николаевской области", — рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.