Российские войска уничтожили очередную пусковую установку украинского ЗРК "Бук"
Российские военные в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В районе Григоровки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — проинформировал представитель военного ведомства.
Напомним, что ранее ещё одна пусковая установка "Бук-М1" была уничтожена возле Курдюмовки в ДНР. Другой "Бук-М1" был подбит в районе населённого пункта Доброволье Днепропетровской области. А вот российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3".