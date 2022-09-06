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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 10:47

Российские войска уничтожили очередную пусковую установку украинского ЗРК "Бук"

Российские военные в ходе специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В районе Григоровки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", — проинформировал представитель военного ведомства.

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Напомним, что ранее ещё одна пусковая установка "Бук-М1" была уничтожена возле Курдюмовки в ДНР. Другой "Бук-М1" был подбит в районе населённого пункта Доброволье Днепропетровской области. А вот российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3".

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flickr.com/ Ministry of Defense of Ukraine

Марина Калегина
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