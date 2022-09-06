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Опубликовано 6 сентября 2022, 10:54

ВС РФ ликвидировали до 250 военных ВСУ в районе Артёмовска

Российские военные ударами высокоточного оружия атаковали подразделения двух бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 250 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием воздушного базирования поражены пункты временной дислокации подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 250 военнослужащих и более десяти единиц автомобильной и бронированной техники", — сказал он.

Российские военные за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25
Российские военные за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ за сутки потеряли более 210 бойцов на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, армия Украины лишилась 11 боевых машин пехоты и восьми других бронированных машин.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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