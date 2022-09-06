В Запорожской области ликвидировано до сотни бойцов 65-й мехбригады ВСУ
Высокоточные удары российских ВКС уничтожили до сотни бойцов 65-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом проинформировал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары наносились в районе населённого пункта Веселянка.
"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники", — сообщил представитель военного ведомства.
Ранее сообщалось, что за сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 210 военных на Николаево-Криворожском направлении. Там же были уничтожены пункты дислокации трёх бригад ВСУ: речь идёт о 61-й пехотной бригаде, 35-й бригаде морской пехоты и 17-й танковой бригаде ВСУ, чьи позиции располагались в населённых пунктах Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье.