В Запорожской области ликвидировано до сотни бойцов 65-й мехбригады ВСУ

Высокоточные удары российских ВКС уничтожили до сотни бойцов 65-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Об этом проинформировал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары наносились в районе населённого пункта Веселянка.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 1-го батальона 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 100 боевиков и 15 единиц военной техники", — сообщил представитель военного ведомства.