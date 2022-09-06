Создателей клипа "Мы люди", снятого в поддержку спецоперации, внесли в базу "Миротворца"

Всех создателей клипа "Мы люди", который был снят в поддержку российской спецоперации на Украине и ко Дню Победы, включили в базу "Миротворца". Об этом сообщил гендиректор "Модного радио" и "Национального информационного канала" Дмитрий Грызлов, сыгравший в ролике ведущего ТВ-новостей, в беседе с "Петербургским дневником".

Грызлов рассказал, что после премьеры ролика ему стали постоянно присылать угрозы с вызовом в Нюрнберг, в Гаагский суд с указанием мест, где его хотят судить, а потом повесить. Сам гендиректор "Модного радио" попал в украинскую базу "Миротворец" ещё в апреле, а узнал об этом только в сентябре, хотя счёл это наградой за слова и деятельность в России. В этом же списке оказались многие близкие, друзья и знакомые Грызлова. Он подчеркнул, что с очень уважаемыми им людьми находиться в этой базе не стыдно.

"Я свою позицию открыто высказываю. Это их право считать меня своим врагом. Это их право отстаивать свои интересы. <...> Я имею право защищать свою страну и отстаивать свою точку зрения", — подчеркнул Грызлов.

В списке "Миротворца" также находятся и оба солиста из клипа "Мы люди" — Виктор Салтыков и Сергей Рогожин. Первый попал в базу ещё в декабре 2018 года после заявления "Крым всегда был наш". А вот Рогожина, как и Грызлова, внесли в украинский список в апреле, когда ещё только создавался клип. Он рассказал, что свою позицию не скрывал с первых дней начала спецоперации, даже обращался к президенту РФ Владимиру Путину в видео на YouTube.

"В соцсетях высказывался, на различные политические ток-шоу ходил на телевидении. Думаю, что всё вместе сработало", — добавил Рогожин.

Музыкант также сообщил, что намеревается подать на авторов списка в суд, ведь они публикуют персональные данные, а вместе с тем призывают уничтожить патриотов, как сам Рогожин, что является прямой угрозой жизни и здоровью. Да и вообще, уверен певец, должны быть зеркальные меры их действиям.