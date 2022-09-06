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6 сентября, 11:22

"Позорище и дно": Захарова назвала омерзительными слова Борреля о "фашистской России"

Захарова назвала позорищем слова Борреля о "фашистской России"

Слова главы евродипломатии Жозепа Боррела о "фашистской России" омерзительны. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в рамках ВЭФ.

"Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео — вот вам эсэсовское позорище и дно", — сказала дипомат.

Захарова подчеркнула, что Боррель, находясь на посту главы евродипломатии, не раз говорил вещи, которые не соответствуют его должности. Так, он "призывает к войне, отказывает в переговорах, делает ставку на войну".

МИД РФ запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России"

МИД РФ запросил стенограмму слов Борреля о "фашистской России"

Ранее Боррель заявил, что пока нет плана "победы фашистской России и её фашистского режима". Позднее представитель ЕС Петер Стано назвал такое сравнение ошибкой перевода.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Варвара Романова

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