"Позорище и дно": Захарова назвала омерзительными слова Борреля о "фашистской России"

Слова главы евродипломатии Жозепа Боррела о "фашистской России" омерзительны. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в рамках ВЭФ.

"Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео — вот вам эсэсовское позорище и дно", — сказала дипомат.

Захарова подчеркнула, что Боррель, находясь на посту главы евродипломатии, не раз говорил вещи, которые не соответствуют его должности. Так, он "призывает к войне, отказывает в переговорах, делает ставку на войну".