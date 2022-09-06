Основной удар ВСУ при обстреле курского посёлка пришёлся на агрокомплекс

Губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности очередного обстрела приграничного посёлка Тёткино. По его данным, с украинской стороны зафиксирован 21 прилёт, в результате чего населённый пункт был обесточен. Основной же удар пришёлся по территории агрокомплекса "Глушковский".

"Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. <...> Прилёты пришлись на разгар рабочего дня", — написал Старовойт в телеграм-канале.





