Основной удар ВСУ при обстреле курского посёлка пришёлся на агрокомплекс
Курский губернатор Старовойт: Основной удар ВСУ пришёлся на агрокомплекс "Глушковский"
Губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности очередного обстрела приграничного посёлка Тёткино. По его данным, с украинской стороны зафиксирован 21 прилёт, в результате чего населённый пункт был обесточен. Основной же удар пришёлся по территории агрокомплекса "Глушковский".
"Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. <...> Прилёты пришлись на разгар рабочего дня", — написал Старовойт в телеграм-канале.
К счастью, пострадавших среди сотрудников предприятия нет, жилой сектор также не повреждён. Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что посёлок Тёткино обесточен из-за обстрелов ВСУ. По словам губернатора Курской области, украинские снаряды повредили трансформатор. Отметим, что в последнее время граничащие с Украиной сёла в Курской области подвергаются обстрелам чуть ли не каждый день. Накануне в Тёткине было зафиксировано не менее 12 прилётов с Украины. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. 3 сентября обстрелами повреждены жилые дома.
Telegram / Роман Старовойт