Мазут попал в канал для подачи воды на ЗАЭС после обстрела ВСУ
Глава Энергодара Волга сообщил об утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС
Тепловая электростанция в Энергодаре попала под обстрел ВСУ, в результате произошла утечка мазута в канал для подачи воды на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава администрации города Александр Волга.
"Пробит бак с мазутом, на данный момент мазут вытек в канал, который подаёт воду для работы самой атомной электростанции", — сообщил он.
По словам Волги, в настоящий момент специалисты изучают место чрезвычайного происшествия, чтобы предпринять меры для ликвидации аварии.
Ранее Лайф писал, что Энергодар остался без электричества после обстрелов ВСУ. В городе прозвучало несколько взрывов, было зафиксировано семь прилётов.
ТАСС / Сергей Мальгавко