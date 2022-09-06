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6 сентября, 11:41

Мазут попал в канал для подачи воды на ЗАЭС после обстрела ВСУ

Глава Энергодара Волга сообщил об утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС

Тепловая электростанция в Энергодаре попала под обстрел ВСУ, в результате произошла утечка мазута в канал для подачи воды на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава администрации города Александр Волга.

"Пробит бак с мазутом, на данный момент мазут вытек в канал, который подаёт воду для работы самой атомной электростанции", — сообщил он.

По словам Волги, в настоящий момент специалисты изучают место чрезвычайного происшествия, чтобы предпринять меры для ликвидации аварии.

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Ранее Лайф писал, что Энергодар остался без электричества после обстрелов ВСУ. В городе прозвучало несколько взрывов, было зафиксировано семь прилётов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

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