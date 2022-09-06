"Обладает настоящим талантом": Легенда "Ювентуса" похвалил экс-игрока "Рубина" Кварацхелию после старта сезона в "Наполи"

Бывший нападающий сборной Италии и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро высоко оценил дебютные матчи грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе "Наполи", заметив его невероятный талант. Об этом пишет Football Italia.

"Кварацхелия непредсказуем. Он обладает настоящим талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе", — заявил Дель Пьеро.