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6 сентября, 11:46

"Обладает настоящим талантом": Легенда "Ювентуса" похвалил экс-игрока "Рубина" Кварацхелию после старта сезона в "Наполи"

Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро высоко оценил дебют Кварацхелии в "Наполи"

Бывший нападающий сборной Италии и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро высоко оценил дебютные матчи грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе "Наполи", заметив его невероятный талант. Об этом пишет Football Italia.

"Кварацхелия непредсказуем. Он обладает настоящим талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе", — заявил Дель Пьеро.

"Кварашоу": В Италии восхитились игрой бывшей звезды "Рубина" Кварацхелии

"Кварашоу": В Италии восхитились игрой бывшей звезды "Рубина" Кварацхелии

Отметим, что Кварацхелия стал игроком "Наполи" летом 2022 года. В пяти стартовых матчах чемпионата Италии грузинский футболист забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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ТАСС / EPA / Georgi Licovski

Шамиль Гаджиев

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