"Обладает настоящим талантом": Легенда "Ювентуса" похвалил экс-игрока "Рубина" Кварацхелию после старта сезона в "Наполи"
Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро высоко оценил дебют Кварацхелии в "Наполи"
Бывший нападающий сборной Италии и туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро высоко оценил дебютные матчи грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе "Наполи", заметив его невероятный талант. Об этом пишет Football Italia.
"Кварацхелия непредсказуем. Он обладает настоящим талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе", — заявил Дель Пьеро.
Отметим, что Кварацхелия стал игроком "Наполи" летом 2022 года. В пяти стартовых матчах чемпионата Италии грузинский футболист забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
ТАСС / EPA / Georgi Licovski