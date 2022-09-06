Елизавета II приняла отставку Джонсона

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

Сегодня Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне и вылетел в шотландскую резиденцию Елизаветы II. Королева Великобритании приняла его отставку, после чего он покинул замок Балморал. Теперь Джонсон официально больше не является премьер-министром Соединённого Королевства.