НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 11:54

Елизавета II приняла отставку Джонсона

Елизавета II приняла отставку Джонсона с поста премьера Британии

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

Джонсон прибыл в замок Балморал, чтобы подать заявление об отставке королеве Елизавете II. Видео © Twitter / ItvNews

Сегодня Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне и вылетел в шотландскую резиденцию Елизаветы II. Королева Великобритании приняла его отставку, после чего он покинул замок Балморал. Теперь Джонсон официально больше не является премьер-министром Соединённого Королевства.

Британское СМИ поиздевалось над уходящим Джонсоном обложкой с унитазом

Британское СМИ поиздевалось над уходящим Джонсоном обложкой с унитазом

Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.

Обложка ©

ТАСС / АР / Frank Augstein

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров