Елизавета II приняла отставку Джонсона
Елизавета II приняла отставку Джонсона с поста премьера Британии
Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.
Джонсон прибыл в замок Балморал, чтобы подать заявление об отставке королеве Елизавете II. Видео © Twitter / ItvNews
Сегодня Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне и вылетел в шотландскую резиденцию Елизаветы II. Королева Великобритании приняла его отставку, после чего он покинул замок Балморал. Теперь Джонсон официально больше не является премьер-министром Соединённого Королевства.
Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.
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ТАСС / АР / Frank Augstein