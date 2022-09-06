Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии
Лиз Трасс на встрече с Елизаветой II. Обложка © Twitter / CayleThompson
Лидер Консервативной партии Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствует фото, распространённое Букингемским дворцом, на котором запечатлена аудиенция 47-летнего политика с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии.
По традиции монарх на встрече с избранным премьером поручает сформировать правительство. Ранее Елизавета II уже приняла отставку Бориса Джонсона.
Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.