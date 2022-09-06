Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии

Лидер Консервативной партии Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствует фото, распространённое Букингемским дворцом, на котором запечатлена аудиенция 47-летнего политика с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии.