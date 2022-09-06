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6 сентября, 11:56

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии

<p>Лиз Трасс на встрече с Елизаветой II. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/CayleThompson/status/1567120068219109380?t=8N7TrR3bmkpyc7HEEBoq2w&s=19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CayleThompson</a></p>

Лиз Трасс на встрече с Елизаветой II. Обложка © Twitter / CayleThompson

Лидер Консервативной партии Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствует фото, распространённое Букингемским дворцом, на котором запечатлена аудиенция 47-летнего политика с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии.

По традиции монарх на встрече с избранным премьером поручает сформировать правительство. Ранее Елизавета II уже приняла отставку Бориса Джонсона.

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Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства.

Варвара Романова

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