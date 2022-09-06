Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Украиной правят радикальные националисты

Украиной сегодня правят радикальные националисты. Об этом заявил основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в письме жене президента страны Владимира Зеленского Елене, которое музыкант разместил в соцсетях.

В послании Уотерс осудил политику лидера Незалежной и подчеркнул, что тот изменил собственным предвыборным обещаниям 2019 года. Так, музыкант напомнил, что Зеленский намеревался завершить кризис в Донбассе, дать частичную автономию Донецку и Луганску и осуществить Минские соглашения. Уотерс отметил, что с такими шагами был не согласен ряд киевских политических сил. Они и потребовали, по мнению основателя Pink Floyd, изменить политику, тем самым не обратив внимания на желания граждан Незалежной.

"К сожалению, ваш супруг смирился с этим тоталитарным, антидемократическим подавлением воли украинского народа, и с тех пор радикальные националисты, до этого скрывавшиеся в тени, правили Украиной", — подчеркнул Уотерс.

Он добавил, что эти силы подвели Украину на грань катастрофы, так как неоднократно нарушались "красные черты", которые обозначала Москва.