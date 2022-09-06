Биологи узнали, как киты распространяют вокальные "хиты" среди разных популяций
Биологи выяснили, что песни горбатых китов преодолевают расстояние в 14 тысяч километров
Песни горбатых китов могут преодолевать расстояние в 14 тысяч километров. К такому выводу пришли биологи из Сент-Эндрюсского университета, их исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science. Учёные заметили, что мелодии морских обитателей в районе Французской Полинезии стали повторять киты из Южной Америки и Эквадора.
"Песни, которые мы впервые зафиксировали у западных популяций китов, затем распространяются по всей южной части Пацифики, благодаря чему горбатые киты осуществляют передачу своей вокальной культуры. Со временем песни возвращаются обратно, но в сильно изменённых вариантах", — говорят учёные.
Биологи утверждают, что горбатые самцы в течение периода размножения исполняют песни со сложной мелодикой. Причём у каждой популяции есть свой набор таких музыкальных композиций.
По мнению учёных, каждая из песен имеет темы — повторяющиеся моменты. Причём они могут стать другими, и в момент таких обновлений могут возникнуть "хиты", которые затем распространяются между популяциями на дальние расстояния.
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