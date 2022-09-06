ФАС: Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play

Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, исполнив тем самым предупреждение Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает ФАС.

"Одним из пунктов предупреждения (помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты) было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России", — отмечается в заявлении.

Раньше произвести оплату приложений или доступа к функциям и сервисам можно было только через внутреннюю платёжную систему Google Play. Теперь же разработчики в РФ могут использовать альтернативные способы оплаты.