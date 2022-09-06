ФАС: Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play
Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, исполнив тем самым предупреждение Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает ФАС.
"Одним из пунктов предупреждения (помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты) было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России", — отмечается в заявлении.
Раньше произвести оплату приложений или доступа к функциям и сервисам можно было только через внутреннюю платёжную систему Google Play. Теперь же разработчики в РФ могут использовать альтернативные способы оплаты.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что ФАС оштрафовала компанию Google на два миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Кроме того, мировой суд Таганского района Москвы наложил на американскую корпорацию оборотный штраф в 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент.
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