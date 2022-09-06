Российские банки в августе выдали максимальный объём кредитов впервые с февраля

Российские банки в августе предоставили для граждан страны кредитов более чем на один триллион рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Frank RG.

"В августе российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,1 триллиона рублей. Августовский результат на 28% выше июльского, но на 10% ниже результата августа прошлого года", — указано в сообщении.

Больше триллиона рублей в текущем году банки смогли выдать лишь в феврале. Тогда россияне оформили кредиты на 1,095 триллиона рублей.