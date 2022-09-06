Продвижение российского ПО обсудили на ВЭФ

Сессия "Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта" прошла на VII Восточном экономическом форуме. В рамках дискуссии российские IT-эксперты, представители власти и бизнеса обсудили перспективы развития рынка отечественного ПО, меры его поддержки, проблемы кибербезопасности и вызовы, с которыми разработчики и предприниматели сталкиваются в условиях санкций.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин в ходе своего выступления рассказал о мерах поддержки отечественного ИТ-сектора, в том числе о маркетплейсе российских программных решений, который накануне стал доступен в тестовом режиме разработчикам и профильным ассоциациям. Маркетплейс является закономерным продолжением реестра российского ПО, который на сегодняшний день насчитывает порядка 14 тысяч продуктов. Замминистра подчеркнул, что нововведения помогут в первую очередь облегчить жизнь российским компаниям.

Максим Паршин. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

"Сейчас мы большую работу провели с самими правообладателями, и правообладатели, скажем так, описали свои продукты с точки зрения истории успеха на рынке, с точки зрения функционала <…>. У нас порядка тысячи продуктов сейчас в таком виде запущено, в виде такого наглядного описания со ссылками в том числе на информацию о некой рыночной такой истории каждого из продуктов", — подчеркнул Паршин.

Замминистра отметил, что меры поддержки IT-отрасли, принятые после начала специальной военной операции, не были "пожарными". Отечественные производители ПО и до введения масштабных санкций успешно конкурировали с глобальными продуктами, а сейчас лишь "оказались ещё в более выигрышной ситуации", уверен он. Россия оказалась одной из трёх стран, наряду с Китаем и США, где есть собственное программное обеспечение, а также свои поисковые системы, офисные пакеты, операционные системы и сильнейшая сфера информационной безопасности.

Санкции и необходимость противостоять киберугрозам подтолкнули российские IT-компании активно прибегать к помощи государства. Как уточнил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов, за период чуть больше квартала фонд получил порядка 12 тысяч обращений, связанных как со сложностями, которые возникли в связи с экономической и внешнеполитической ситуацией, так и с теми возможностями, которые IT-компании увидели для себя.

Заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Станислав Кузнецов и генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов (справа налево). Фото © ТАСС / Донат Сорокин

"Мы перезапустили грантовые меры поддержки, в том числе изменили ключевые условия, параметры, сделали меры более доступными. В настоящий момент от российских IT-компаний мы уже получили свыше тысячи заявок на разработку перспективных российских IT-решений <…>. Мы также предоставляем грантовую поддержку для малого и среднего бизнеса, мы даём возможность приобретать передовое российское ПО со скидкой 50%, и уже такой мерой воспользовалось свыше 150 тысяч предпринимателей по всей стране, это действительно массовая такая программа с большой вовлечённостью, в том числе регионов", — рассказал Павлов.

Один из положительных эффектов всесторонней поддержки IT-отрасли — повышение уровня осведомлённости о российских информационных продуктах. Как подчеркнул главный управляющий директор группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин, в 2019 и 2021 году, согласно опросам ВЦИОМа, знание было достаточно низкое, порядка 8–9%, однако наблюдался рост готовности использования отечественного софта с 30% до 50%. Сейчас же знание и доверие продолжают расти, что ведёт к повышенной востребованности российского ПО на внутреннем рынке.

Главный управляющий директор, руководитель блока аналитики и маркетинга группы корпораций ВЭБ.РФ Андрей Самохин. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

"Мне кажется, главная задача — формирование культуры знания отечественных продуктов у наших граждан, физических лиц, которые привыкли пользоваться иногда зарубежными аналогами", — сказал Самохин.

Внутренний рынок — далеко не единственное направление работы для российских IT-компаний. Президент НП "Руссофт" Валентин Макаров отметил, что рынок дружественных стран невероятно обширен. В него входят страны Юго-Восточной Азии, Индия, Латинская Америка и страны Арабского мира.

"Страны, которые самостоятельно способны обеспечить себя технологическим суверенитетом, очень немногочисленны, поэтому говорить надо, скорее всего, о целых географических сообществах больших, где реально они все вместе могут найти партнёрство с Россией", — добавил эксперт.