Украина не сможет присвоить Крым из-за политики канцлера Германии Олафа Шольца. Такое мнение выразил обозреватель газеты Die Welt Кристоф Шильтц. Он также убеждён, что Киев не выйдет из конфликта в Незалежной победителем, так как Шольц боится президента России Владимира Путина.

"Мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России. <…> Возврат Крыма — это химера", — считает автор.

По мнению журналиста, слова президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма направлены лишь на то, чтобы ненадолго поднять боевой дух ВСУ. Шильтц отметил, что для страны это невыполнимая задача, поэтому Киеву стоит ставить перед собой достижимые цели. Автор сыронизировал, что для Незалежной поводом для гордости будет не потерять Донбасс до зимы.

Обозреватель также подчеркнул, что без поставок военной техники Киев в скором времени не сможет вернуть утраченные регионы. При этом он заметил, что Берлин не намерен передавать украинским военным танки "Леопард-2" и БМП "Мардер".