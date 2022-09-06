Умерла супруга экс-посла США Салливана, покинувшего пост два дня назад

Бывший посол США Джон Салливан признался, что неожиданно завершил работу в России из-за тяжёлой болезни жены. Об этом сообщает во вторник газета Politico. У супруги дипломата было онкологическое заболевание. Накануне, 5 сентября, она скончалась. Джон Салливан и Грейс Родригес были в браке 34 года и вырастили троих детей — Джека, Кэтти и Теда.

"Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия", — заявил Салливан в беседе с изданием.