Умерла супруга экс-посла США Салливана, покинувшего пост два дня назад
Politico: Причиной, по которой посол США Салливан срочно свернул работу в РФ, стала смертельная болезнь жены
Бывший посол США Джон Салливан признался, что неожиданно завершил работу в России из-за тяжёлой болезни жены. Об этом сообщает во вторник газета Politico. У супруги дипломата было онкологическое заболевание. Накануне, 5 сентября, она скончалась. Джон Салливан и Грейс Родригес были в браке 34 года и вырастили троих детей — Джека, Кэтти и Теда.
"Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия", — заявил Салливан в беседе с изданием.
Он отдельно подчеркнул, что семейные обстоятельства были единственной причиной завершения его работы в России, а ситуация на Украине или политика президента США Джо Байдена здесь ни при чём.
4 сентября стало известно, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву, а его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но, как выяснилось сегодня, это была ложь.
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ТАСС / Валерий Шарифулин