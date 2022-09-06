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6 сентября, 15:23

Умерла супруга экс-посла США Салливана, покинувшего пост два дня назад

Politico: Причиной, по которой посол США Салливан срочно свернул работу в РФ, стала смертельная болезнь жены

Бывший посол США Джон Салливан признался, что неожиданно завершил работу в России из-за тяжёлой болезни жены. Об этом сообщает во вторник газета Politico. У супруги дипломата было онкологическое заболевание. Накануне, 5 сентября, она скончалась. Джон Салливан и Грейс Родригес были в браке 34 года и вырастили троих детей — Джека, Кэтти и Теда.

"Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия", — заявил Салливан в беседе с изданием.

Он отдельно подчеркнул, что семейные обстоятельства были единственной причиной завершения его работы в России, а ситуация на Украине или политика президента США Джо Байдена здесь ни при чём.

ЕС вслед за США решил сменить посла в России

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4 сентября стало известно, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву, а его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но, как выяснилось сегодня, это была ложь.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина
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  • США
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