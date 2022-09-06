"Единая Россия" помогла организовать реабилитацию для детей из Донбасса в Москве
Дети из Донбасса прибыли в Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы на реабилитацию. Поездку помогла организовать "Единая Россия". При содействии партии в столицу из Луганска на обучение также приехали врачи.
Как сообщает пресс-служба политсилы, сейчас в столичной клинике проходят реабилитацию 11 детей из ЛНР в возрасте от четырёх до 15 лет. Медики выявили у них психоневрологические патологии разной степени тяжести. С ребятами занимаются неврологи, психологи, массажисты, логопеды и дефектологи. Планируется, что в будущем на реабилитацию также смогут приехать и дети из ДНР.
"Комитет ЕР по поддержке женских инициатив также помогает семьям с детьми, которые нуждаются в лечении. Родителям из ДНР передали запас препаратов для поддерживающей терапии. Представители комитета также организовали реабилитацию детей из ЛДНР в санаториях Дагестана. Они отправятся туда в конце сентября", — отметила замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова.
Ранее сообщалось, что ЕР помогла подготовить к школе около 200 тысяч детей в регионах России и Донбассе. Учащиеся получили канцелярские принадлежности, наборы для творчества, школьную и спортивную форму, а также обувь, рюкзаки и планшеты.
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