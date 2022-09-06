Forbes: Сокращение поставок газа по "Северному потоку" приведёт к опустошению Европы
Экономику стран Европы ждёт опустошение из-за сокращения экспорта российского газа по "Северному потоку". Об этом в статье для журнала Forbes написал обозреватель Сэл Гилберти.
Журналист предупредил жителей холодных регионов, что им предстоит столкнуться с серьёзным увеличением расходов на отопление, из-за чего зима их ждёт весьма тяжёлая.
"Прекращение поставок российского газа... разрушит европейскую экономику", — написал обозреватель.
Наиболее серьёзные последствия ожидают Германию как крупнейшую экономику Европы, считает Гилберти. Уже сейчас проблемы испытывают и США, ведь даже куда в меньшей степени зависящая от импорта российских энергоносителей страна столкнулась с подорожанием фьючерсов на природный газ сразу вдвое.
"Потребители в Северном полушарии в этом году столкнутся с дорогим, а в случае с Европой, возможно, холодным и опасным зимним сезоном. Американцы должны быть готовы к гораздо более высоким счетам за отопление, чем в прошлом году, и соответственно планировать свои расходы", — подчеркнул журналист.
О тяжёлых последствиях предупредила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, Европе грозит раскол из-за нехватки энергоносителей, а европейцев в ближайшие месяцы ждёт серьёзное испытание.
Unsplash