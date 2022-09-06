В Минфине раскрыли глобальную задачу России

Изменение мировой финансовой системы является глобальной задачей России. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев в ходе выступления на сессии "Экономические войны как оружие подавления суверенитета" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У России как у лидера стоит сейчас такая глобальная задача прямо вот изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придётся это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем", — сказал он.

Тимофеев подчеркнул, что использовать доллар при расчётах теперь опасно из-за риска ареста платежей. А всё из-за введения Западом санкций, в том числе заморозки валютных резервов. В качестве альтернативной платёжной единицы он выделил юань, ведь его обороты с рублём превышают долларовые. По словам Тимофеева, Россия стала третьим в мире центром по биржевому и офшорному клирингу за пределами Китая.