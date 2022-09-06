В Минфине раскрыли глобальную задачу России
Глава департамента Минфина Тимофеев назвал задачей РФ изменение мировой финансовой системы
Изменение мировой финансовой системы является глобальной задачей России. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев в ходе выступления на сессии "Экономические войны как оружие подавления суверенитета" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"У России как у лидера стоит сейчас такая глобальная задача прямо вот изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придётся это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем", — сказал он.
Тимофеев подчеркнул, что использовать доллар при расчётах теперь опасно из-за риска ареста платежей. А всё из-за введения Западом санкций, в том числе заморозки валютных резервов. В качестве альтернативной платёжной единицы он выделил юань, ведь его обороты с рублём превышают долларовые. По словам Тимофеева, Россия стала третьим в мире центром по биржевому и офшорному клирингу за пределами Китая.
Ранее сообщалось, что "Газпром" договорился с Китаем о расчётах за газ в рублях и юанях. Это решение является взаимовыгодным, своевременным и надёжным, подчеркнул глава российской компании Алексей Миллер.