На ВЭФ обсудили фейки, блокировки и агрессию со стороны западных идеологов

На полях VII Восточного экономического форума прошла сессия "Многоликость истины: как победить в информационной войне?". Эксперты из разных отраслей обсудили методы Запада, используемые в информационной войне против России, агрессивное распространение фейковой информации со стороны зарубежных СМИ, а также количество беспричинных блокировок российских лидеров мнений.

В ходе дискуссии директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные соцсети уже давно превратились в цифровые платформы интернет-монополий.

"Иностранные онлайн-площадки пошли даже дальше: начали управлять внутри других государств информационным пространством вопреки всему — от законодательства до традиций", — подчеркнула она.

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Захарова отметила, что граждане стран Запада словно находятся под действием "тумана собственных средств массовой дезинформации", а зарубежные СМИ перестали бояться возможного разоблачения.

"Раньше — это к вопросу о морали — что-то заставляло их задуматься о последствиях. Сейчас они не думают о последствиях, стреляют сами в себя, бьют по собственным же гражданам, потому что всё это рикошетит по ним же", — резюмировала представитель МИД РФ.

Не обошлось и без упоминания беспрецедентного количества фейков, направленных против России и её граждан за последние месяцы. Так, пранкер Алексей Столяров (Лексус) в своём выступлении отметил, что универсального лекарства по борьбе с фейками не существует. По его мнению, необходимо тщательно проверять источник новости, его репутацию, а также анализировать полученную информацию с точки зрения выгоды — кому и для чего необходим подобный контент в тот или иной период. Эксперт также отметил, что в борьбе с фейками необходимо развивать критическое мышление.

Пранкер Алексей Столяров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В свою очередь, директор репортёрского отдела китайской газеты Global Times заявил о том, что США и Запад на протяжении многих лет были высокомерны в идеологическом поле и вся практика Штатов основана на платформенной гегемонии Запада.