Еврокомиссия утвердила полную остановку упрощённого визового режима с Россией
Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
"Россияне не должны иметь лёгкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ", — сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит соответствующее предложение, добавила Юханссон.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".
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