Еврокомиссия утвердила полную остановку упрощённого визового режима с Россией

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Россияне не должны иметь лёгкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ", — сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит соответствующее предложение, добавила Юханссон.