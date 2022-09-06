Норвежский журналист заявил, что фанаты рады отстранению выступающего в России Норманна от сборной

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что отстранение от игр сборной полузащитника Матиаса Норманна, планирующего перейти из "Ростова" в московское "Динамо", стало радостной новостью для местных болельщиков. Об этом сообщает Sport24.

"Норвежские болельщики испытали облегчение и радость, что Матиаса Норманна исключили из сборной. Его решение поехать в Ростов в 2018 году вызывало уважение, но этот переход в Москву во время боевых действий вызвал возмущение фанатов в социальных сетях. Для Норвегии это небольшая потеря", — сказал Сальтведт.

Норманна отстранили от матчей сборной во вторник. По словам журналиста, хавбек не является футболистом основного состава сборной Норвегии. На позиции опорного полузащитника у национальной команды есть ещё несколько игроков высокого уровня.