Глава МИД ФРГ Бербок предрекла Европе раскол из-за нехватки энергоносителей

Европу ждёт раскол из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями в отношении России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Настоящая проблема, слон, стоящий в комнате, — это энергетический вопрос", — приводит её слова газета Die Welt.

По её словам, вопрос энергоснабжения вскоре станет важнейшей темой для Европы, а самих европейцев в ближайшие месяцы ждёт серьёзное испытание.