Глава МИД ФРГ Бербок предрекла Европе раскол из-за нехватки энергоносителей
Европу ждёт раскол из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями в отношении России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Настоящая проблема, слон, стоящий в комнате, — это энергетический вопрос", — приводит её слова газета Die Welt.
По её словам, вопрос энергоснабжения вскоре станет важнейшей темой для Европы, а самих европейцев в ближайшие месяцы ждёт серьёзное испытание.
Ранее в Европарламенте заметили, что стремительно растущие цены на энергоносители усугубляют кризис в Европе и способствуют падению уровня жизни людей.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Britta Pedersen