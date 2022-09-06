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6 сентября, 13:49

Глава МИД ФРГ Бербок предрекла Европе раскол из-за нехватки энергоносителей

Европу ждёт раскол из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями в отношении России. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Настоящая проблема, слон, стоящий в комнате, — это энергетический вопрос", — приводит её слова газета Die Welt.

По её словам, вопрос энергоснабжения вскоре станет важнейшей темой для Европы, а самих европейцев в ближайшие месяцы ждёт серьёзное испытание.

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Ранее в Европарламенте заметили, что стремительно растущие цены на энергоносители усугубляют кризис в Европе и способствуют падению уровня жизни людей.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Britta Pedersen

Максим Плетнёв

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