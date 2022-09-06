"Газпром" договорился с Китаем о расчётах за газ в рублях и юанях

"Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC перейдут на расчёты в рублях и юанях при поставках газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщает пресс-служба российского газового гиганта по итогам встречи глав вышеупомянутых компаний Алексея Миллера и Дая Хоуляна на ВЭФ.

"В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчётов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях", — проинформировали в российской компании.

Миллер назвал решение по новому механизму оплаты взаимовыгодным, своевременным и надёжным. Глава "Газпрома" выразил уверенность, что это даст дополнительный импульс развитию экономик РФ и КНР, а также послужит "отличным примером" для других корпораций.