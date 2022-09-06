Глава Ростуризма попросила Путина дать распоряжение по запуску электронной визы

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила российского лидера Владимира Путина вернуться к вопросу введения электронных виз и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого механизма. Об этом она сообщила в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу о развитии туризма в России на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма", — обратилась Догузова к главе государства.