Глава Ростуризма попросила Путина дать распоряжение по запуску электронной визы
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила российского лидера Владимира Путина вернуться к вопросу введения электронных виз и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого механизма. Об этом она сообщила в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу о развитии туризма в России на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма", — обратилась Догузова к главе государства.
А ранее в МИД России заявили, что Москва пока не будет выдавать электронные визы. Таким образом, как отметил директор консульского Департамента внешнеполитического ведомства Иван Волынкин, российская сторона ответно реагирует на недружественные действия европейских стран.
ТАСС / Кирилл Чаплинский