"Нет ни единого конкурента": Хачатурянц убеждён, что "Зенит" вновь станет чемпионом России
Бывший президент РПЛ Хачатурянц: У "Зенита" нет конкурентов в России
Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц не сомневается, что петербургский "Зенит" по итогам нынешнего сезона в пятый раз подряд выиграет чемпионат России по футболу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В минувшее воскресенье "Зенит" на выезде обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура РПЛ (2:1). По ходу встречи красно-белые вели в счёте, но удержать преимущество не смогли.
"Преимущество "Зенита" над "Спартаком" было значительным. Статистика матча это подтверждает. На данный момент я убеждён в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует", — сказал Хачатурянц.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в восьми матчах 20 очков. У его ближайших преследователей — ЦСКА и "Краснодара" — по 17 баллов. "Спартак" с 16 очками идёт на пятой позиции.
РФС