"Нет ни единого конкурента": Хачатурянц убеждён, что "Зенит" вновь станет чемпионом России

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц не сомневается, что петербургский "Зенит" по итогам нынешнего сезона в пятый раз подряд выиграет чемпионат России по футболу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В минувшее воскресенье "Зенит" на выезде обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура РПЛ (2:1). По ходу встречи красно-белые вели в счёте, но удержать преимущество не смогли.

"Преимущество "Зенита" над "Спартаком" было значительным. Статистика матча это подтверждает. На данный момент я убеждён в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует", — сказал Хачатурянц.