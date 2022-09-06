НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 12:19

"Нет ни единого конкурента": Хачатурянц убеждён, что "Зенит" вновь станет чемпионом России

Бывший президент РПЛ Хачатурянц: У "Зенита" нет конкурентов в России

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц не сомневается, что петербургский "Зенит" по итогам нынешнего сезона в пятый раз подряд выиграет чемпионат России по футболу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В минувшее воскресенье "Зенит" на выезде обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура РПЛ (2:1). По ходу встречи красно-белые вели в счёте, но удержать преимущество не смогли.

"Преимущество "Зенита" над "Спартаком" было значительным. Статистика матча это подтверждает. На данный момент я убеждён в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует", — сказал Хачатурянц.

"Чемпион уже известен": Экс-спартаковец Ребко считает, что у команды нет шансов в борьбе за золото

"Чемпион уже известен": Экс-спартаковец Ребко считает, что у команды нет шансов в борьбе за золото

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в восьми матчах 20 очков. У его ближайших преследователей — ЦСКА и "Краснодара" — по 17 баллов. "Спартак" с 16 очками идёт на пятой позиции.

Обложка ©

РФС

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров