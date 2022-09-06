Нетипичная преступница: Полицейские сняли фильм об ачинской кассирше, укравшей 23 млн рублей ради мужа

Красноярские полицейские сняли документальный фильм об Анне Григорьевой, которая украла 23 миллиона рублей в ачинском отделении "Альфа-банка". В киноработе правоохранители проанализировали, как тихая девушка из хорошей семьи около четырёх лет незаметно обворовывала финансовую организацию, в которой отработала около 10 лет. Об этом пишет kp.ru.

В фильме отмечается, что после обнаружения недостачи в 22 миллиона рублей в трёх валютах полицейские не могли поверить, что к этому была причастна Анна. Даже после окончания расследования правоохранители с трудом верили в произошедшее. И понять их можно: девушка работала в банке уже с десяток лет, была замужем, семья состоятельная, ни одного штрафа за всю жизнь, объяснил оперуполномоченный уголовного розыска ГУ МВД по краю.

"Зацепила именно характеристика личности девушки. То есть она абсолютно нетипичная преступница", — вспоминает полицейский.

Именно ему удалось уговорить мать Анны рассказать о местонахождении девушки. На первых допросах её состояние было пугающим, отметил правоохранитель. Она всё время плакала, рассказывала про каких-то людей, которые вынудили её это сделать. Но в один момент она всё же проговорилась. Этими "людьми" оказался муж Анны — Денис.

После произошедшего, пока жена находилась в розыске, он часто появлялся на выпусках ТВ-передач, где однако отказывался признавать причастность к этому делу. Но подозрительным казалось то, что не имея работы, мужчина обладал непонятно откуда взявшимися дорогими автомобилями, кроме того, у него были немалые долги. Уже на допросах Анна призналась, что Денис — игроман, все украденные деньги она отдавала ему. При этом сохранить удалось лишь чуть более 2 миллионов рублей, которые она спрятала в гараже родственников.