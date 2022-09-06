Ранее оправданных калининградских врачей отправили за решётку по делу об убийстве младенца

Мособлсуд приговорил к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима врачей Элину Сушкевич и Елену Белую из Калининграда, которых обвиняют в убийстве младенца в ноябре 2018 года. Соответствующее решение огласил судья Андрей Вьюнов.

Как рассказывал Лайф, бывшей исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой ранее было предъявлено обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — по статье "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая, будучи и.о. главврача роддома № 4, приказала ввести смертельную дозу сульфата магния глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает следствие, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка. В 2020 году присяжные их оправдали, однако дело было направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд.