Путин назвал обоснованным шагом выход России из Всемирной туристской организации ООН
Выход России из Всемирной туристской организации ООН был обоснованным шагом, и тем не менее отрасль путешествий должна быть вне политики. Такое мнение озвучил президент Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета во вторник.
Он отметил, что укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене остаётся одним из ключевых направлений.
"Вы знаете, мы вышли из Всемирной туристской организации — это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнёрства и взаимопонимания между странами и народами", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что в начале лета премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда выразил мнение, что этот шаг не должен повлиять на развитие внутренного туризма. В Кремле отмечали, что среди россиян пользуются спросом как внешние, так и внутренние направления. Речь идёт лишь о конкуренции между ними в плане цены и качества.