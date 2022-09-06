Путин назвал обоснованным шагом выход России из Всемирной туристской организации ООН

Выход России из Всемирной туристской организации ООН был обоснованным шагом, и тем не менее отрасль путешествий должна быть вне политики. Такое мнение озвучил президент Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета во вторник.

"Вы знаете, мы вышли из Всемирной туристской организации — это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнёрства и взаимопонимания между странами и народами", — подчеркнул российский лидер.