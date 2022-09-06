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6 сентября, 12:14

Путин назвал обоснованным шагом выход России из Всемирной туристской организации ООН

Выход России из Всемирной туристской организации ООН был обоснованным шагом, и тем не менее отрасль путешествий должна быть вне политики. Такое мнение озвучил президент Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета во вторник.

Он отметил, что укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене остаётся одним из ключевых направлений.

"Вы знаете, мы вышли из Всемирной туристской организации — это был обоснованный шаг. В то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнёрства и взаимопонимания между странами и народами", — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода

Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода

Напомним, что в начале лета премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда выразил мнение, что этот шаг не должен повлиять на развитие внутренного туризма. В Кремле отмечали, что среди россиян пользуются спросом как внешние, так и внутренние направления. Речь идёт лишь о конкуренции между ними в плане цены и качества.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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