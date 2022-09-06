"Это за границами возможного": Политолог объяснил отказ Байдена признавать РФ страной – спонсором терроризма
Политолог Станкевич счёл закономерным отказ Байдена признавать РФ спонсором терроризма
Американский лидер Джо Байден не стал причислять Россию к странам – спонсорам терроризма, так как это повлечёт негативные последствия для самих же США. Такое мнение высказал политолог Сергей Станкевич.
По словам специалиста, в этом случае Вашингтону пришлось бы вводить дополнительные санкции против государств, поддерживающих отношения с Москвой. Речь в первую очередь идёт о Китае, Индии и Турции. Совершенно очевидно, что на этот шаг американские власти пойти не могут. Исходя из этого, Станкевич считает, что позиция Байдена в вопросе признания нашей страны спонсором терроризма абсолютно закономерна.
"Это за границами возможного для Вашингтона <…> Одно дело — политическая риторика, её было немало. А другое дело — принципиальный, правовой шаг, который порождает долгие и неприемлемые для США правовые последствия", — приводит телеканал "360" слова политолога.
Напомним, накануне, общаясь с журналистами, глава Белого дома Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос, считает ли он необходимым внести в американский список государств – спонсоров терроризма Российскую Федерацию.
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