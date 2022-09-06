Как оплатить услуги няни с помощью маткапитала
Юрист Осичанская рассказала, как родителям оплатить услуги няни с помощью маткапитала
В августе появились новые возможности материнского капитала: теперь эти средства могут пойти на оплату няни или частного детского сада. О том, как получить услуги для ребёнка за счёт государства, рассказала юрист Юлия Осичанская в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам эксперта, для этого необходимо заключить юридически письменный договор, в котором обязательно должны быть указаны реквизиты исполнителя — частного детского сада, няни или агентства, — стоимость услуг и порядок расчётов. Сегодня есть возможность подписать соглашение с индивидуальным предпринимателем. А ещё у агентства или частного детского сада должна быть лицензия на образовательную деятельность. Стоит отметить, что государство не может позволить заключить договор с няней, которая не соответствует высоким требованиям.
Затем заявление и договор подаются в Пенсионный фонд РФ, после чего средства начнут переводиться из материнского капитала. Если же родители решили отказаться от услуг няни, то необходимо подать в пенсионный фонд заявление об отказе распоряжения средствами маткапитала для данного направления. Обращение будет рассматриваться на протяжении десяти дней, а через 2–3 недели деньги перестанут поступать на счёт няни.
Ранее сообщалось о намерении группы депутатов внести в Госдуму законопроект о повышении размера маткапитала до 933 тысяч рублей при рождении второго ребёнка, а при появлении на свет третьего — до 1,399 млн рублей.
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