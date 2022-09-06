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6 сентября, 12:42

Как оплатить услуги няни с помощью маткапитала

Юрист Осичанская рассказала, как родителям оплатить услуги няни с помощью маткапитала

В августе появились новые возможности материнского капитала: теперь эти средства могут пойти на оплату няни или частного детского сада. О том, как получить услуги для ребёнка за счёт государства, рассказала юрист Юлия Осичанская в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, для этого необходимо заключить юридически письменный договор, в котором обязательно должны быть указаны реквизиты исполнителя — частного детского сада, няни или агентства, — стоимость услуг и порядок расчётов. Сегодня есть возможность подписать соглашение с индивидуальным предпринимателем. А ещё у агентства или частного детского сада должна быть лицензия на образовательную деятельность. Стоит отметить, что государство не может позволить заключить договор с няней, которая не соответствует высоким требованиям.

Затем заявление и договор подаются в Пенсионный фонд РФ, после чего средства начнут переводиться из материнского капитала. Если же родители решили отказаться от услуг няни, то необходимо подать в пенсионный фонд заявление об отказе распоряжения средствами маткапитала для данного направления. Обращение будет рассматриваться на протяжении десяти дней, а через 2–3 недели деньги перестанут поступать на счёт няни.

Увеличение маткапитала до миллиона рублей усилит права граждан, считает омбудсмен

Увеличение маткапитала до миллиона рублей усилит права граждан, считает омбудсмен

Ранее сообщалось о намерении группы депутатов внести в Госдуму законопроект о повышении размера маткапитала до 933 тысяч рублей при рождении второго ребёнка, а при появлении на свет третьего — до 1,399 млн рублей.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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