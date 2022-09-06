На ВЭФ обсудили подготовку кадров для обеспечения технологического прорыва России

В день открытия VII Восточного экономического форума, который проходит 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке, состоялась сессия "Антикризисные ориентиры: где брать кадры для импортозамещения и технологического прорыва?". Её участниками стали гости ВЭФ, среди которых представители более 60 стран мира. Многие также могли наблюдать за ходом обсуждений в трансляции на сайте и в YouTube-канале форума.

Модератор сессии — генеральный директор платформы "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров — отметил, что 2022 год стал для россиян временем новых вызовов и больших возможностей, в том числе в наращивании внутреннего производства, развитии перспективных предприятий и отечественных технологий. Но решать эти задачи в современных геополитических условиях смогут только эффективные профессионалы, спрос на которых повышается в разы. На поиск талантливой молодёжи и уже опытных профильных специалистов ориентированы проекты президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

"Государству и бизнесу всегда нужны будут квалифицированные кадры, а у людей, в свою очередь, всегда будет потребность в самореализации. В то же время вопрос кадров для импортозамещения и технологического прорыва заключается не только в том, в каких нишах понадобится замещать покинувшие рынок компании, а в компетенциях, которыми должны обладать специалисты совершенно новых для России производств и отраслей. В ближайшее время мы планируем запуск кадрового агентства на базе нашей платформы, чтобы на более системном уровне подбирать кадры для наших партнёров — отечественных органов власти и бизнеса", — отметил Комиссаров.

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев со своей стороны отметил, что сегодня в России наблюдается взрывной рост интереса молодёжи к системе среднего профессионального образования, а это как раз и есть те самые кадры для реального сектора экономики.

"Но система среднего профессионального образования должна соответствовать тому запросу, который есть у ребят, и тому качеству подготовки специалистов, которое хочет работодатель. В последние годы для этого предпринято очень многое, в частности, в рамках национальных проектов проведена серьёзная модернизация учебных мастерских, запущен проект "Профессионалитет", нацеленный свести работодателя и учреждения СПО и готовить необходимых специалистов быстро и гибко. Тенденция по развитию системы среднего профессионального образования по запросу ребят на получение конкретной живой профессии, которая нужна реальному сектору, просто налицо", — считает он.

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В этом году площадкой проведения VII Восточного экономического форума стал Дальневосточный федеральный университет. Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец выразил мнение, что для подготовки кадров, способных решать задачи современной экономики, необходима смена парадигмы работы и университетов, и работодателя. Выпускников необходимо растить, и делать это обязательно совместно, объединяя ресурсы вуза и бизнеса.

"Мир очень быстро меняется. Чтобы что-то изменить в образовательной риторике, нужно изменить не только множество документов, но и суть качества образования, которое сегодня должны давать университеты. Качественная подготовка актуальных специалистов возможна только в том случае, когда и университет меняется под потребности работодателя, и работодатель тоже не оставляет университет без внимания и участвует в трансформации. Это улица с двусторонним движением. Мы привыкли, что университеты — это хрустальные замки, которые мыслят пятилетними циклами, но сегодня это путь в никуда", — считает Коробец.

Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

А вот и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, со своей стороны, поделился прогнозом о том, что в ближайшие десять лет Россия может стать одним из мировых лидеров в производстве микроэлектроники благодаря тем усилиям, которые государство сейчас прилагает для развития этой отрасли. Отдельно он подчеркнул, что при подготовке инженеров крайне важна практическая составляющая.

"Очень важно, чтобы в нашем университете и в других инженерных вузах были практические работы, чем их больше, тем лучше. Инженера нужно научить не только математике и физике, но ещё ответственности за то, что он делает, это важная часть инженерного труда: отвечать за свои расчёты, отвечать за свой проект. Для инженера важно видеть свой продукт в реальности, получать обратную связь от потребителей, поэтому образование через практику — это не только наш девиз, но и то, что мы делаем в повседневной жизни", — рассказал Гордин.

Заместитель председателя Правительства Камчатского края и победитель конкурса "Лидеры России" Александра Лебедева отметила, что при поиске кадров для импортозамещения и технологического прорыва она считает важными любопытство и интерес к жизни.

"Если говорить про необходимые управленческие качества, то в первую очередь это длинная воля, когда постоянно держишь в голове то, как можно сделать лучше свой регион. Я держу в голове мастер-план и понимаю, какой Камчатка станет через 5–10 лет, и это даёт мне силы просыпаться, идти на работу и делать то, что я никогда не делала. Во-вторых, не бояться устанавливать свои правила, потому что, если мы делаем то, что мы никогда не делали, а при этом играем по написанным кем-то другим правилам, мы никогда не сделаем то, что хотим. В-третьих, осмеливаться говорить то, что считаешь правильным, и настаивать на этом. И, самое главное, смирение и постоянная работа над собой, потому что не всё подвластно одному человеку, но если верить в то, что завтра я буду лучше, чем сегодня, то сейчас это даст силы смириться с тем, что что-то может пойти не так", — перечислила она.

Заместитель председателя Правительства Камчатского края Александра Лебедева. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Лучшими московскими практиками в сфере подготовки и рекрутинга кадров поделилась с участниками форума бизнес-омбудсмен Москвы, победительница конкурса "Лидеры России. Политика" Татьяна Минеева. Она рассказала о внедрении инженерных, информационных и предпринимательских классов в школах столицы. Ежегодно их количество увеличивается, что подтверждает эффективность и востребованность проекта. Минеева также затронула тему трудоустройства специалистов, которые высвобождаются в компаниях, закрывающих свои производства в России. Для эффективного перераспределения кадров в работу включены центры "Мои документы" и "Моя карьера", Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.