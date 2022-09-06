Путин призвал проработать вопрос о едином регулирующем органе в сфере туризма в России

Президент России Владимир Путин призвал проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма. Об этом он заявил по итогам обсуждения данного вопроса на заседании президиума Госсовета, который состоялся сегодня во Владивостоке.

"Проработайте дополнительно", — сказал российский лидер, реагируя на соответствующее предложение главы Приморского края Олега Кожемяко.

Отметим, что против данной идеи высказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его мнению, та структура, которая есть сейчас, когда туристическую отрасль регулирует Ростуризм, Минстрой и профильный заместитель председателя кабмина, является оптимальной.