Кожемяко предложил Путину дать право всем регионам вводить курортный сбор

Эксперимент по введению курортного сбора заканчивается в 2022 году с очевидным положительным эффектом, поэтому нужно ввести во всех российских регионах такую меру. Соответствующий законопроект стоит внести в Госдуму. С такой просьбой обратился председатель Комиссии Госсовета по направлению "туризм, физическая культура и спорт", губернатор Приморского края Олег Кожемяко к президенту РФ Владимиру Путину.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать и внести в Государственную думу проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам Российской Федерации права введения гостевого сбора", — сказал он.

По словам Кожемяко, в 2022 году заканчивается эксперимент по введению курортного сбора, который был начат в 2018-м в ряде российских регионов. Размер такой платы составляет от 10 до 50 рублей, но не более 1,5% от стоимости поездки. В результате, подчеркнул губернатор, небольшой курортный городок Белокуриха в Алтайском крае за счёт такого сбора собрал 30% доходов муниципалитета. Предложение о введении меры во всех регионах Кожемяко внёс на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма, которое проходит во Владивостоке.