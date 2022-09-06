Путин поручил на современном уровне восстановить каспийский курорт Каякент
Президент России Владимир Путин поручил восстановить каспийский курорт Каякент с учётом всех современных требований. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по развитию туризма, которое проходит сегодня во Владивостоке.
"Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент, эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", — сказал Путин.
Глава государства обратил особое внимание на местные термальные источники и лечебные грязи, которые, по словам президента, "имеют уникальные характеристики". Российский лидер добавил, что у нашей страны есть все возможности создать такой центр, который не уступал бы по качеству отдыха зарубежным курортам.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин положительно оценил идею создания всероссийского детского центра на берегу Балтийского моря, но подчеркнул, что пока реализация такого проекта упирается в финансовый вопрос.
ТАСС / Григоров Гавриил