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6 сентября, 12:45

Путин поручил на современном уровне восстановить каспийский курорт Каякент

Президент России Владимир Путин поручил восстановить каспийский курорт Каякент с учётом всех современных требований. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по развитию туризма, которое проходит сегодня во Владивостоке.

"Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент, эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", — сказал Путин.

Глава государства обратил особое внимание на местные термальные источники и лечебные грязи, которые, по словам президента, "имеют уникальные характеристики". Российский лидер добавил, что у нашей страны есть все возможности создать такой центр, который не уступал бы по качеству отдыха зарубежным курортам.

Путин поручил создать в России новые всесезонные морские курорты

Путин поручил создать в России новые всесезонные морские курорты

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин положительно оценил идею создания всероссийского детского центра на берегу Балтийского моря, но подчеркнул, что пока реализация такого проекта упирается в финансовый вопрос.

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ТАСС / Григоров Гавриил

Максим Плетнёв
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