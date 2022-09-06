Путин поручил на современном уровне восстановить каспийский курорт Каякент

Президент России Владимир Путин поручил восстановить каспийский курорт Каякент с учётом всех современных требований. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по развитию туризма, которое проходит сегодня во Владивостоке.

"Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент, эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", — сказал Путин.

Глава государства обратил особое внимание на местные термальные источники и лечебные грязи, которые, по словам президента, "имеют уникальные характеристики". Российский лидер добавил, что у нашей страны есть все возможности создать такой центр, который не уступал бы по качеству отдыха зарубежным курортам.