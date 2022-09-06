Кожемяко: Туристический кешбэк стоит применять в зависимости от сезона и маршрута

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил президенту России Владимиру Путину доработать механизм туристического кешбэка и применять его в зависимости от сезона и маршрута путешествия. Об этом глава региона заявил на заседании президиума Госсовета по туризму во Владивостоке.

Так, например, среди недочётов системы Кожемяко отметил повышение стоимости туристических услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые уже и так популярны и не требуют дополнительного стимулирования.

"Мы считаем, что этот спрос не просто нужно поддерживать, но его формировать, предусматривать возможности гибкого применения возврата за путешествия в зависимости от маршрута и сезона", — подчеркнул губернатор Приморья.