Россияне не одобрили идею разрешить бортпроводникам яркие причёски и татуировки

Более трети россиян (38%) выступили против яркого цвета волос у бортпроводников. Об этом говорится в результатах исследования компании "ПРО Бренд", с которыми ознакомилось издание "Газета.ru". Отметим, что ранее авиакомпания S7 разрешила бортпроводникам иметь татуировки, а также носить необычные причёски и бороду. Опрос показал, что именно граждане нашей страны не хотят видеть у представителей экипажа.

Все нововведения S7 одобрили 28% опрошенных. Против татуировок проголосовали 23% респондентов, а идея разрешить бортпроводникам носить бороду не понравилась 11% участникам опроса.

"Бьюти-запреты для экипажа существуют не только в России, но и во всём мире. В большинстве стран татуировки, длинные ногти, яркий макияж, креативные стрижки недопустимы среди стюардесс и стюардов. Популярная европейская компания AirBaltic несколько недель назад отказалась от таких запретов, и компания S7 решила не отставать от нового тренда", — сказал владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд" Алексей Гвинтовкин.

Он заметил, что нововведения привлекли внимание к компании, однако не все граждане РФ их одобряют. Насколько россияне привыкнут к таким мерам, будет понятно как минимум через полгода, заключил эксперт.