Путин объяснил, чем чревато введение нулевых ввозных пошлин
Путин: При нулевых ввозных пошлинах в РФ не будет производиться ничего своего
Если в России просто обнулить ввозные пошлины на товары во всех отраслях, то страна никогда не будет производить ничего своего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму во Владивостоке.
"По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить — будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю", — сказал российский лидер.
Ранее Путин призвал проработать вопрос о едином регулирующем органе в сфере туризма в России. Отметим, что против данной идеи высказался вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его мнению, та структура, которая есть сейчас, когда туристическую отрасль регулируют Ростуризм, Минстрой и профильный заместитель председателя кабмина, является оптимальной.