Путин объяснил, чем чревато введение нулевых ввозных пошлин

Если в России просто обнулить ввозные пошлины на товары во всех отраслях, то страна никогда не будет производить ничего своего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму во Владивостоке.

"По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить — будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю", — сказал российский лидер.