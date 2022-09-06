НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 14:08

Олег Василенко покинул пост главного тренера "Факела"

Воронежский "Факел" объявил об уходе главного тренера Олега Василенко со своего поста. Сообщение опубликовала пресс-служба команды.

"Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. "Факел" всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!" заявил Василенко.

Нижний снова спасается: "Пари НН" вырвал победу у "Факела" в матче с двумя пенальти

Нижний снова спасается: "Пари НН" вырвал победу у "Факела" в матче с двумя пенальти

Исполнять обязанности наставника воронежцев будет Дмитрий Пятибратов. Добавим, что в этом сезоне "Факел" впервые за 21 год принимает участие в Российской премьер-лиге (РПЛ). После восьми туров воронежцы занимают 14-е место.

Обложка ©

ФК "Факел"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров