Олег Василенко покинул пост главного тренера "Факела"
Воронежский "Факел" объявил об уходе главного тренера Олега Василенко со своего поста. Сообщение опубликовала пресс-служба команды.
"Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. "Факел" всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!" — заявил Василенко.
Исполнять обязанности наставника воронежцев будет Дмитрий Пятибратов. Добавим, что в этом сезоне "Факел" впервые за 21 год принимает участие в Российской премьер-лиге (РПЛ). После восьми туров воронежцы занимают 14-е место.
ФК "Факел"