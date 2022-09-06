Учёные из Израиля опровергли происхождение коронавируса от летучих мышей

Учёные из Университета Тель-Авива не смогли найти подтверждений того, что коронавирус произошёл от летучих мышей. Отчёт об исследовании они опубликовали в журнале iScience.

"Многие вирусы, переносимые летучими мышами, не могут заразить людей, не пройдя сначала естественный процесс эволюции, а это означает, что летучие мыши переносят вирусы предков, а не человеческий патоген. Это также то, что известно до сих пор о CoViD-19", — говорится в статье.

Учёные в ходе исследования провели метаанализ специализированной литературы по вирусологии. В результате выяснилось, что летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет им полностью побороть вирус, смертельный для других млекопитающих. Кроме того, в 48% случаев выводы о том, что они являются переносчиками коронавирусной инфекции, основывались лишь на частоте выявления антител, а не на фактическом выделении идентичных вирусов. К тому же многие из таких утверждений были неубедительны.

Указывается, что инфекция, передающаяся от летучих мышей напрямую, встречается редко. Так, миф о том, что эти животные являются переносчиками, обусловлен тем, что у них имеются антитела, которые говорят о перенесённой болезни и выработанном иммунном ответе. При ином же раскладе должны быть соблюдены многие дополнительные биологические, экологические и антропогенные условия. А следовательно, летучие мыши не являются носителями вируса, ведь спокойно его преодолевают.

"В других случаях у летучих мышей может присутствовать вирус, близкородственный человеческому патогену, но не патогенный для человека, чего недостаточно для того, чтобы сделать летучих мышей его резервуаром", — подчеркнули учёные.

При этом сам факт наличия патогена не доказывает, что летучие мыши являются переносчиками. Учёные пришли к выводу, что такие результаты ставят под сомнение утверждение о происхождении коронавируса и необходимо более глубоко изучить иммунологические противовирусные способности этих животных.