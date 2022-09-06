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6 сентября, 14:54

Москвичам рассказали, когда в городе начнётся отопительный сезон

В Москве на смену рекордно жаркому августу пришёл холодный сентябрь. Сейчас в городе столбики термометров ночью опускаются до +5 градусов. В связи с этим у многих москвичей возникает вопрос, когда же уже дадут отопление.

Как напомнила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в жилых домах тепло подаётся при держащейся в течение пяти суток температуре ниже восьми градусов. Однако в столице нередко это происходит и раньше, поэтому в текущем году отопительный сезон может начаться уже совсем скоро.

"В Москве, как правило, не дожидаются, когда эти санитарные нормы вступят в силу, а всё-таки включают пораньше. Поскольку у нас обещают достаточно холодную осень, я думаю, что велика вероятность, что это произойдёт", — приводит "Москва 24" слова парламентария.

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Вместе с тем глава Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин отметил, что отопление в зданиях включают не сразу, а постепенно. Так, по его словам, система работает безопаснее и без перегрузки.

Ранее кардиолог Молчанова рассказала, как пережить резкую смену погоды. По её словам, все люди так или иначе реагируют на перепады атмосферного давления, просто для одних процесс происходит болезненно, а другие и вовсе не замечают каких-то изменений в организме. Однако особенно внимательными к себе следует быть людям, страдающим хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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