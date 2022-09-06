Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Документ появился на сайте организации. Так, в обнародованном докладе МАГАТЭ призывает создать защитную зону вокруг станции, чтобы избежать повреждений объекта.

"МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в её окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанных с ней объектов, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и поддержания физической целостности, для обеспечения безопасной и надёжной работы", — говорится в документе.