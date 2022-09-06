МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Документ появился на сайте организации. Так, в обнародованном докладе МАГАТЭ призывает создать защитную зону вокруг станции, чтобы избежать повреждений объекта.
"МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в её окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанных с ней объектов, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и поддержания физической целостности, для обеспечения безопасной и надёжной работы", — говорится в документе.
В организации также отметили: хотя обстрелы на данный момент не привели к возникновению ядерной аварийной ситуации, они продолжают постоянно угрожать безопасности объекта потенциальным воздействием на критические функции.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции. При этом украинские военные открыли огонь по Энергодару в момент нахождения там делегации МАГАТЭ, нанеся три артиллерийских удара. 5 сентября миссия агентства покинула ЗАЭС, оставив двух наблюдателей.
ТАСС / Сергей Мальгавко