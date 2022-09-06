Стало известно о тщетной попытке украинских войск вернуть освобождённое село в ДНР

Украинские военные пытаются вернуть освобождённое в конце августа село Кодема в Донецкой Народной Республике, но атаки противника успешно отбиваются. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определённые позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают", — сказал он.

Село Кодема находится в 11 километрах от Артёмовска. Сообщение об освобождении этого населённого пункта союзными силами поступило ещё 29 августа.