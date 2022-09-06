Стало известно о тщетной попытке украинских войск вернуть освобождённое село в ДНР
Пушилин рассказал о неудачной попытке ВСУ вернуть освобождённое село в ДНР
Украинские военные пытаются вернуть освобождённое в конце августа село Кодема в Донецкой Народной Республике, но атаки противника успешно отбиваются. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определённые позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают", — сказал он.
Село Кодема находится в 11 километрах от Артёмовска. Сообщение об освобождении этого населённого пункта союзными силами поступило ещё 29 августа.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Киев тайком хоронит солдат, погибших во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Военных предают земле без почестей, чтобы скрыть масштабы потерь от народа.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine