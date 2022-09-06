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Опубликовано 6 сентября 2022, 14:37
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Стало известно о тщетной попытке украинских войск вернуть освобождённое село в ДНР

Пушилин рассказал о неудачной попытке ВСУ вернуть освобождённое село в ДНР

Украинские военные пытаются вернуть освобождённое в конце августа село Кодема в Донецкой Народной Республике, но атаки противника успешно отбиваются. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определённые позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают", — сказал он.

Село Кодема находится в 11 километрах от Артёмовска. Сообщение об освобождении этого населённого пункта союзными силами поступило ещё 29 августа.

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Стало известно об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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