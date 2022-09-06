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6 сентября, 14:13
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В Бердянске прогремел второй за день взрыв

Второй за день взрыв прогремел во вторник в Бердянске. Об этом сообщил в телеграм-канале член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов. Информация о пострадавших и масштабы разрушений выясняются.

"В Бердянске прозвучал ещё один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные", — проинформировал он.

Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Напомним, что первый взрыв прогремел у здания Администрации Бердянска около 15 часов по московскому времени. Позже выяснилось, что был взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина. После взрыва в центре Бердянска также произошла перестрелка. В результате произошедшего пострадал по меньшей мере один человек, он ранен и сейчас находится в больнице. Бардин госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его машина сгорела дотла.

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VK / Вооружённые силы Новороссии (ВСН)

Марина Калегина

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