В Бердянске прогремел второй за день взрыв
Второй за день взрыв прогремел во вторник в Бердянске. Об этом сообщил в телеграм-канале член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов. Информация о пострадавших и масштабы разрушений выясняются.
"В Бердянске прозвучал ещё один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные", — проинформировал он.
Напомним, что первый взрыв прогремел у здания Администрации Бердянска около 15 часов по московскому времени. Позже выяснилось, что был взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина. После взрыва в центре Бердянска также произошла перестрелка. В результате произошедшего пострадал по меньшей мере один человек, он ранен и сейчас находится в больнице. Бардин госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его машина сгорела дотла.