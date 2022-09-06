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6 сентября, 13:33
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Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Комендант Бердянска Бардин госпитализирован в тяжёлом состоянии после взрыва у администрации

Автомобиль коменданта Бердянска Артёма Бардина в результате подрыва сгорел дотла. Кадры с места происшествия публикует "Mash на Донбассе".

Всё, что осталось от машины Артёма Бардина. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

Всё, что осталось от машины Артёма Бардина. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

Всё, что осталось от машины Артёма Бардина. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

Всё, что осталось от машины Артёма Бардина. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

Место взрыва у Администрации Бердянска. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

Место взрыва у Администрации Бердянска. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

По данным журналистов, сам Бардин после ЧП был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Также сообщается, что взрыв повредил ещё три автомобиля, оказавшихся поблизости.

Автомобиль коменданта Бердянска взорвали в центре города. Видео © VK / БРЯНСКИЙ ОБЪЕКТИВ

У администрации Бердянска взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина

У администрации Бердянска взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина

Напомним, взрыв в центре Бердянска произошёл сегодня днём. О нём сообщил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Обложка ©

Telegram / "Mash на Донбассе"

Максим Плетнёв

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