Выгорел дотла: Появились фотографии с места взрыва автомобиля бердянского коменданта

Автомобиль коменданта Бердянска Артёма Бардина в результате подрыва сгорел дотла. Кадры с места происшествия публикует "Mash на Донбассе" .

Всё, что осталось от машины Артёма Бардина. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

Всё, что осталось от машины Артёма Бардина. Обложка © Telegram / "Mash на Донбассе"

По данным журналистов, сам Бардин после ЧП был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Также сообщается, что взрыв повредил ещё три автомобиля, оказавшихся поблизости.