Экс-глава Пентагона указал на вину США в развале отношений с РФ

Западные страны, в том числе и США, должны признать ответственность в разрушении конструктивных отношений с Россией. Кроме того, им необходимо возобновить диалог с Москвой ради преодоления враждебности. Таким мнением поделился бывший министр обороны Соединённых Штатов Уильям Перри в статье для портала Outrider.

По его словам, нынешний кризис в отношениях РФ и США уходит корнями в конец XX века, когда Запад пытался наладить диалог с постсоветской Россией, но делал это с позиции победителя в холодной войне.

"Многие указывают на расширение НАТО в середине девяностых годов как на критическую провокацию. В то время я выступал против этого расширения, отчасти опасаясь последствий для российско-американских отношений. Но дело было не только в расширении НАТО, а в том, что оно собой представляло: общую неспособность западных правительств уважать жизненно важное значение этой ядерной державы для мирового порядка", — написал Перри.

Он также осудил нежелание Запада быть последовательным в диалоге с Москвой и помочь РФ во время мирового финансового кризиса 1998 года. Экс-глава Пентагона отметил, что тогда существовал расчёт, что Россия "просто выкарабкается" из дефолта самостоятельно.

"Сочетание бездействия Запада во время финансового кризиса в России и игнорирование её твёрдого мнения о расширении НАТО укрепило сложившееся в России убеждение, что мы не воспринимаем их всерьёз. Действительно, многие на Западе видели в России только проигравшую в холодной войне, не заслуживающую нашего уважения", — подчеркнул Перри.

При этом он отметил, что в то время сохранял "дружеские и сердечные отношения" с главой Минобороны РФ Павлом Грачёвым. По словам экс-министра, вместе они прилагали целенаправленные усилия для развития зарождающегося диалога и оба признавали, что связь между странами имеет решающее значение. Перри указал, что недопонимание между ядерными державами особенно опасно, поэтому контакты между США и РФ должны сохраняться, так как нет "органических причин, по которым Москва должна быть врагом Вашингтона".